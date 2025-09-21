En dos días, al menos 80 perros y gatos han sido envenenados en Chiapas y Guanajuato sin que se reporte algún detenido.

Desde el pasado jueves, en la comunidad indígena tzotzil Joltzemén, municipio de San Juan Chamula en Chiapas, 60 perros fueron envenenados. Habitantes de esa comunidad denunciaron que no se sabe quién o quiénes están tirando veneno en la localidad para exterminar a los caninos.

Ante estos hechos, pobladores exigieron la intervención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y esta situación no se convierta en un problema social.

En tanto, este viernes, al menos 20 perros y gatos fueron envenenados en la colonia Prados del Rosario del municipio de San José Iturbide en Guanajuato; los animales quedaron sin vida en las calles y terrenos baldíos de la zona, algunos de ellos presentaban una sustancia amarilla en el hocico.

Presuntamente se utilizaron croquetas con veneno para ocasionar su muerte.

En el municipio veracruzano de Medellín de Bravo, 43 perros y gatos en estado crítico fueron rescatados de un refugio donde se encontraban en condiciones de abandono y enfermos. Con información de Édgar Ávila