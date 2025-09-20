San José Iturbide, Gto.- Al menos 20 perros y gatos fueron envenenados en la colonia Prados del Rosario, del municipio de San José Iturbide; los animales quedaron sin vida en las calles y terrenos baldíos de la zona, algunos de ellos presentaban una sustancia amarilla en el hocico.

El hecho de crueldad animal se registró el 19 de septiembre de 2025, luego de que personas reportaron al Gobierno Municipal que algunos vecinos se quejaban de una “sobrepoblación de caninos” que regaban la basura, y que estaban hartos de esa situación.

Presuntamente se utilizaron croquetas con veneno para ocasionar la muerte a canes y felinos, de diversas edades y razas.

Lee también: Yucatán, entre los estados con mayor número de casos de VIH

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que dio la instrucción de dar seguimiento puntual a las investigaciones hasta que haya justicia y se sancione a quien o quienes resulten responsables.

“Nada justifica la crueldad contra los animales. Son seres sintientes, compañeros de vida y parte de nuestras familias. Exigimos justicia en el caso de San José Iturbide”, posteó en su redes sociales.

Nada justifica la crueldad contra los animales. Son seres sintientes, compañeros de vida y parte de nuestras familias. Exigimos justicia en el caso de San José Iturbide.



He instruido a dar seguimiento puntual a las investigaciones hasta que haya justicia y se sancione a quien o… — Libia Dennise (@LibiaDennise) September 20, 2025

Dijo que en Guanajuato trabajarán para que la empatía, el respeto a toda forma de vida y la cultura de paz sean principios de nuestra convivencia.

A su vez, Ana Luz Arévalo, encargada de Medio Ambiente y Ecología Municipal, precisó que este viernes se localizaron diversas mascotas muertas fuera o dentro de algunos domicilios, por lo que se recomendó a la gente de la zona presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado y ofreció el acompañamiento del Gobierno Municipal.

Lee también: Policías municipales liberan a dos personas secuestradas en Hermosillo, Sonora; hay 5 detenidos

Foto: Especial.

Dijo que la dependencia de Servicios Municipales acudió a levantar los cuerpos de los animales que estaban en puntos de afluencia de personas con la finalidad de evitar riesgos sanitarios.

La funcionaria comentó que previo a la agresión, vecinos expresaron inquietudes por amenazas hacia los animales “que querían envenenarlos”; además se recibieron quejas por la sobrepoblación de animales callejeros.

Ana Luz Arévalo también comentó que personas llegan a Prados del Rosario y ahí abandonan a los perros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr