Mérida, Yucatán.-Yucatán aparece dentro de los estados con mayor incidencia de registrados en lo que va del año, según un reporte actualizado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

El informe del segundo trimestre en torno a ese padecimiento indica que se han presentado en este año, de los que 265 hombres y 33 mujeres.

Esta situación genera que se hayan confirmado 12.5 casos por cada 100 mil habitantes, lo que representa la tercera tasa más alta del país, solo detrás de Quintana Roo y Colima que registrados 32 y 12.5 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

El Sinave precisó que al menos 7 mil 16 casos han sido registrados del 2014 a la fecha en Yucatán, con base a las cifras proporcionadas.

La dependencia federal señaló que en lo que va de este año se confirmaron 9 mil casos de VIH a nivel nacional, más del 80% en hombres.

Asimismo, se precisó que se han registrado cerca de 5 mil decesos desde el 2023.

