Hermosillo, Sonora.- Dos personas fueron rescatadas con vida luego de se activara un código rojo luego de que elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detectaran a un hombre armado afuera de un domicilio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que se han iniciado las investigaciones correspondientes tras el rescate de dos personas privadas ilegalmente de su libertad y la detención en flagrancia de cinco sujetos en la colonia Olivares de esta ciudad.

La acción, derivó de la actuación de elementos policiacos, quienes aproximadamente a las 10:45 horas de este sábado 20 de septiembre, se encontraban en un recorrido de vigilancia rutinario.

Al pasar por la esquina de las calles Jesús Siqueiros y Manuel L. Loaiza, de la colonia Olivares, observaron a un sujeto portando un arma de fuego, por lo que de inmediato se le intervino cuando se encontraba por fuera de un domicilio.

Al acercarse al inmueble para verificar la situación, se produjo una detonación desde el interior de la vivienda, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia “Código Rojo”.

Con el arribo de unidades de apoyo de diversas corporaciones, se ingresó al inmueble, donde se localizó a las dos víctimas: un masculino de 22 años y otro más de 28 años, quienes presentaban signos de maltrato físico.

Las víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica; se encuentran estables y pendientes de diagnósticos completos.

En el lugar, se logró la detención en flagrancia de cinco imputados: Manuel Alfredo “N”, de 45 años; Néstor Rodolfo “N”, de 22 años y Gustavo Agustín “N”, de 19 años, además de dos menores de edad de 16 y 17 años respectivamente.

Todos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien inició las diligencias para integrar la carpeta de investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y portación de arma de fuego, además.

El domicilio permanece bajo resguardo policial en espera de la orden de cateo correspondiente.

dmrr/cr