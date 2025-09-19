Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora formuló imputación en contra de Manuel Jasae “N”, de 20 años de edad, quien se dedica al boxeo, tras ser señalado como probable responsable de golpear y despojar de un teléfono celular a un policía de Hermosillo.

El joven sería responsable de los delitos de agresión contra un funcionario público, lesiones calificadas con ventaja que dejan cicatrices visibles y robo agravado.

La detención del señalado se realizó en el fraccionamiento California Residencial.

La víctima de estos hechos es un elemento de Seguridad Pública Municipal capitalino quien, al encontrarse en cumplimiento de sus funciones, sufrió agresiones físicas que derivaron en lesiones con secuelas visibles.

Además fue despojado de su teléfono celular mediante el uso de la violencia, de noche y con ayuda de otro sujeto, éste último menor de edad ya judicializado.

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente y quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 1 de Hermosillo.

Posteriormente, se efectuó la audiencia inicial, donde el agente del Ministerio Público presentó diversos medios de prueba, imputando por los delitos antes mencionados.

El Ministerio Público calificó las lesiones como ventajosas, toda vez que el imputado es boxeador, intervinieron dos o más personas en la comisión del delito y aprovecharon que el ofendido estaba caída e inerme.

Por su parte, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional y el Juez determinó la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar, por lo que el imputado volvió a ser internado en el Cereso.

La Fiscalía de Sonora refrendó su compromiso con la protección de servidores públicos y la procuración de justicia mediante la aplicación estricta de la ley.

