Una mujer y su hija de siete años fueron atacadas a tiros en el municipio poblano de Tehuacán.

Ambas fueron trasladadas a un hospital del lugar, donde se les reporta como graves.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy en la colonia Juan Pablo Segundo de la cabecera municipal.

Las dos víctimas salían de su domicilio cuando fueron interceptadas por sujetos que viajaban en motocicleta y les dispararon.

Elementos de distintas corporaciones policiales acordonaron la zona, sin embargo, no lograron ubicar a los responsables del crimen.

Lee también Fallece director de grupo musical en plena presentación en Sonora

Familia fue atacada a tiros durante el fin de semana en la misma localidad

Durante el fin de semana, en ese mismo municipio de Tehuacán, una familia fue atacada a tiros y el padre de familia y una bebé de un mes de nacida murieron.

Fueron sicarios a bordo de una motocicleta quienes dispararon contra el conductor del auto Audi, quien murió en el lugar; sin embargo, también hirieron a su bebé de un año de nacida.

La menor, junto con su madre, fueron trasladadas a un hospital de la localidad, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la recién nacida.

De acuerdo con autoridades estatales, la violencia en esa demarcación tiene su origen en una disputa entre dos grupos criminales, a los que identificaron como “Los Casas” y “Las Burras”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL