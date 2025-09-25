Más Información
Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo
Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo
Trump firma orden ejecutiva que garantiza funcionamiento de TikTok en EU; Oracle vigilará el algoritmo
Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal
Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados
Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio inicio este miércoles a las obras del Parque Lineal Avenida Constitución, un proyecto que busca transformar la movilidad en Monterrey al crear un corredor verde y multimodal debajo de la Línea 4 del Metro.
Acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, y el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia, el mandatario estatal destacó que la obra permitirá a la ciudad contar con espacios accesibles, fomentar el transporte no motorizado y reducir la dependencia del automóvil.
“Queremos conectar la ciudad y que la gente se pueda mover sin necesidad de carro, como en las ciudades de primer mundo. Este parque nos va a ayudar con la movilidad, con el medio ambiente y con la imagen urbana. Es parte del Nuevo León que prometimos”, señaló García.
Lee también Inauguran la primera Escuela de Artes y Oficios en Escobedo, Nuevo León
El Parque Lineal Constitución se extenderá a lo largo de 6.1 kilómetros, desde el Parque Fundidora hasta el complejo vial Gonzalitos, y tendrá conexión directa con estaciones clave del Metro como Félix U. Gómez, Palacio, Juárez, Cuauhtémoc, ISSSTE y Obispado.
Un corredor corredor verde y multimodal para todos
El subsecretario Ibargüengoytia explicó que el proyecto será un corredor multimodal, con espacio para transporte masivo, vehículos, peatones, ciclistas y usuarios de scooters.
El diseño contempla áreas verdes, ciclopistas de asfalto, juegos infantiles, ejercitadores al aire libre, bancas, bebederos y ciclopuertos. La ciclovía tendrá una anchura de tres metros, lo que permitirá un tránsito seguro tanto para peatones como para bicicletas.
García aseguró que las obras estarán concluidas en marzo de 2026 y que no implicarán la reducción de carriles en la vialidad.
Imagen urbana y movilidad sostenible
Durante el arranque de trabajos, el mandatario estatal resaltó los avances en materia de movilidad, como la llegada de nuevos camiones, la construcción de más líneas del Metro y la rehabilitación de puentes y conectores, donde se instalarán luminarias y se realizarán labores de pintura.
Lee también Realizan guardia y misa en honor a exalcalde Mauricio Fernández en San Pedro Garza García, Nuevo León
“En 40 años no se hizo ni una banqueta ni un árbol, y nos acostumbramos a una ciudad descuidada. Hoy estamos recuperando Monterrey para la gente”, afirmó el gobernador.
Al evento asistieron también Abraham Vargas Molina, director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, diputados locales y trabajadores de la construcción.
Con este proyecto, el gobierno estatal busca avanzar hacia un modelo de ciudad más sustentable y con mayor calidad de vida para sus habitantes.
rmlgv