Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio inicio este miércoles a las obras del Parque Lineal Avenida Constitución, un proyecto que busca transformar la movilidad en Monterrey al crear un corredor verde y multimodal debajo de la Línea 4 del Metro.

Acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, y el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia, el mandatario estatal destacó que la obra permitirá a la ciudad contar con espacios accesibles, fomentar el transporte no motorizado y reducir la dependencia del automóvil.

“Queremos conectar la ciudad y que la gente se pueda mover sin necesidad de carro, como en las ciudades de primer mundo. Este parque nos va a ayudar con la movilidad, con el medio ambiente y con la imagen urbana. Es parte del Nuevo León que prometimos”, señaló García.

El Parque Lineal Constitución se extenderá a lo largo de 6.1 kilómetros, desde el Parque Fundidora hasta el complejo vial Gonzalitos, y tendrá conexión directa con estaciones clave del Metro como Félix U. Gómez, Palacio, Juárez, Cuauhtémoc, ISSSTE y Obispado.

Un corredor corredor verde y multimodal para todos

El subsecretario Ibargüengoytia explicó que el proyecto será un corredor multimodal, con espacio para transporte masivo, vehículos, peatones, ciclistas y usuarios de scooters.

El diseño contempla áreas verdes, ciclopistas de asfalto, juegos infantiles, ejercitadores al aire libre, bancas, bebederos y ciclopuertos. La ciclovía tendrá una anchura de tres metros, lo que permitirá un tránsito seguro tanto para peatones como para bicicletas.

García aseguró que las obras estarán concluidas en marzo de 2026 y que no implicarán la reducción de carriles en la vialidad.

Imagen urbana y movilidad sostenible

Durante el arranque de trabajos, el mandatario estatal resaltó los avances en materia de movilidad, como la llegada de nuevos camiones, la construcción de más líneas del Metro y la rehabilitación de puentes y conectores, donde se instalarán luminarias y se realizarán labores de pintura.

“En 40 años no se hizo ni una banqueta ni un árbol, y nos acostumbramos a una ciudad descuidada. Hoy estamos recuperando Monterrey para la gente”, afirmó el gobernador.

Al evento asistieron también Abraham Vargas Molina, director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, diputados locales y trabajadores de la construcción.

Con este proyecto, el gobierno estatal busca avanzar hacia un modelo de ciudad más sustentable y con mayor calidad de vida para sus habitantes.

