El municipio de Escobedo, Nuevo León inauguró la primera Escuela de Artes y Oficios "Mariano Escobedo: General de la Transformación", ubicada en la colonia Alianza Real.

Durante la ceremonia, el alcalde Andrés Mijes destacó que esta nueva institución es una apuesta decidida por acercar la educación y la capacitación a las colonias, con programas que combinan ciencia, tecnología y oficios alineados con las demandas actuales del mercado laboral.

El corte de listón fue encabezado por Mijes y Antonio González, director general del Horno 3. Ambos recorrieron las nuevas instalaciones, que aseguraron, representan más que un edificio, sino una puerta abierta hacia el Crecimiento con Justicia, visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y adoptada por Escobedo.

Inauguran la primera Escuela de Artes y Oficios en Escobedo, Nuevo León (24/09/2025). Foto: Especial

Educación para todas las edades

El modelo educativo de esta escuela contempla talleres para distintos públicos. Para niñas y niños, se ofrecen cursos como:

Robótica con LEGO

Diseño 3D y dibujo digital con TinkerCAD

Programación de chatbots

Marketing digital

Desarrollo de páginas web

Creación digital

Asimismo, para personas adultas mayores se impartirán talleres de fisioterapia, enfocados en la promoción de la salud y el bienestar.

“Lo que antes parecía reservado para unos pocos, hoy está al alcance de todas y todos. Esto es la 4T Norteña: llevar la ciencia, la innovación y la educación de calidad al corazón de nuestras colonias”, añadió Mijes.

El objetivo es brindar herramientas prácticas que permitan a los participantes integrarse al mercado laboral o iniciar proyectos propios, elevando así su calidad de vida.

La Escuela de Artes y Oficios ya inició un proceso de ampliación para contar con más espacios especializados en los próximos meses. Este centro marca un precedente en el área metropolitana, al demostrar que la innovación no es exclusiva de las grandes ciudades o corporativos, sino que puede florecer en las comunidades.

“Aquí, la cultura, la ciencia y el conocimiento se convierten en justicia social. Aquí estamos sembrando futuro”, concluyó el alcalde.

