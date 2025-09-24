Monterrey, Nuevo León.- Tras concluir un velorio privado con familiares y amigos cercanos, autoridades, políticos, empresarios y ciudadanos despidieron al alcalde Mauricio Fernández Garza en los bajos del Palacio Municipal de San Pedro Garza García.

Con las cenizas presentes, los asistentes acudieron a la Plaza Juárez para presenciar un acto solemne para despedir al panista.

Al homenaje acudieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y algunos alcaldes metropolitanos como Adrián de la Garza Santos, de Monterrey, David de la Peña, de Santiago, Andrés Mijes, de Escobedo y Jesús Nava, de Santa Catarina.

Restos del exalcalde Mauricio Fernández en San Pedro Garza García, Nuevo León (24/09/2025). Foto: Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

Al sitio también arribó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada panista, Itzel Castillo, así como Miguel Flores, Secretario General de Gobierno, quien mencionó que la muerte de Fernández Garza deja un vacío en la política de Nuevo León.

En el homenaje se rindió una Guardia de Honor con el Secretario de Ayuntamiento, Mauricio Farah, el Gabinete Municipal, los integrantes del Cabildo de San Pedro Garza García, diputados locales y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.

La Guardia estuvo encabezada por la familia del alcalde, entre ellos sus siete hijos con sus parejas y respectivos nietos.

Su hija, Milarca Fernández, quien reconoció la labor de su padre, a pesar de haberle reprochado su vida en la política.

"Sin saberlo en su momento, le reproché algo por lo que hoy me siento sumamente orgullosa de él, le pido perdón hoy por ello, y le digo que no hay honor más grande que el poder presumir que hoy somos hijos de Mauricio Fernández.

Familia del exalcalde Mauricio Fernández en San Pedro Garza García, Nuevo León (24/09/2025). Foto: Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

Descansa en paz papá, descanse en paz señor Alcalde, descansa en paz Tío Mau, descanse en paz don Mauricio Fernández Garza, misión cumplida, San Pedro te agradece hasta el cielo, vuela alto papito", mencionó entre lágrimas la hija de Fernández Garza.

Otra de sus hijas, Vanesa, reconoció la labor de su padre y su formación como familia.

Posterior a la Guardia de Honor, los asistentes partieron en cortejo fúnebre a la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, donde se realizó una misa en honor al también empresario sampetrino.

Con acceso restringido, la misa fue ofrecida por el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera.

"Cuando Mauricio, y le hablo así de tú, cuando Mauricio anunció que se retiraría del cargo de presidente municipal, me gustó mucho lo que él dijo. Y creo yo que eso expresa su calidad humana y también su calidad de creyente.

Gobernador de Nuevo León y su esposa llegan a guardia y misa en honor a exalcalde Mauricio Fernández en San Pedro Garza García (24/09/2025). Foto: Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

"Creo yo que esa es la mejor actitud en la vida, es vivir el corazón del padre nuestro, hágase tu voluntad, expresión que nos ayudó Jesús a decirla con sinceridad, él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi padre y así es la historia personal de cada uno de nosotros", comentó Cabrera.

La misa se transmitió en vivo a través de una pantalla colocada al exterior de la Parroquia, para quienes no ingresaron al recinto católico.

Mauricio Fernández Garza murió el pasado lunes a sus 75 años por complicaciones derivadas del mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta a las membranas del pulmón.

