Culiacán, Sin.- A raíz de los continuos despojos violentos de vehículos en carreteras y en ciudades, en los que han sido víctimas artistas del espectáculo, elementos de la Guardia Nacional, políticos, funcionarios públicos, ciudadanos, autoridades federales y estatales, diseñan nuevas estrategias para combatir el delito.

El caso más reciente ocurrió sobre el boulevard Jesús Kumate, en la capital del estado, cuando hombres armados con rifles automáticos intentaron despojar la camioneta Jeep, modelo 2023, en la que viajaba una de las nietas del gobernador, Rubén Rocha Moya, uno de sus dos escoltas, los enfrentó y resultó gravemente herido, al igual que su compañera.

Feliciano Castro Melendrez, Secretario General de Gobierno dijo que tiene conocimiento que este delito de robo de vehículos, pese a que registra un ligero descenso, preocupa el Gabinete Federal de Seguridad, por lo que se van a tomar las medidas necesarias para combatir a los delincuentes.

Comentó que tiene conocimiento que las diversas autoridades federales, estatales y municipales van a tener una reunión privada para diseñar nuevas estrategias para hacer frente a este situación que se presenta.

En julio pasado, durante una de las sesiones del Gabinete de Seguridad Federal, el titular de la Guardia Nacional, general, Hernán Cortés Hernández dio a conocer que se destinaron 298 elementos, con apoyo de drones, en la vigilancia de la carretera federal número 15 y la Maxipista Culiacán-Mazatlán para frenar el robo de vehículos.

Describió que desde el pasado 12 de julio, está en funcionamiento dicho plan, con el uso de doce drones y otros medios tecnológicos que ayudan a prevenir y combatir el delito del robo de vehículos en las vías terrestres.

Sin embargo, en los primeros días del mes de septiembre, el artista, John Milton, quien concluidas sus presentaciones en Culiacán en su viaje terrestre, con su esposa y equipo de trabajo, fue despojado en forma violenta de su camioneta y los delincuentes realizaron disparos al piso para intimidarlos.

A través de un video que divulgo en redes sociales expresó que se encontraba bien y solicitaba, solo la devolución de sus documentos, como son pasaportes y visas, ya que tenía que realizar un viaje al extranjero con sus hijos, su camioneta fue encontrada horas después cerca del Ranchó San Román, a un costado de la Maxipista Culiacán-Mazatlán.

El pasado 18 de septiembre, se conoció que cerca del poblado de la Laguna de Canachi, elementos de la Guardia Nacional que viajaban en un vehículo particular, sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán, fueron interceptados por un grupo armado que los despojo de la unidad en la que viajaban, por lo que estos quedaron varados a orilla de carretera.

