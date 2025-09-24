Mérida, Yucatán.- Una fuga de gas natural generó una intensa movilización en la carretera Mérida–Progreso, a la altura del kilómetro 13, cerca de la entrada al fraccionamiento Las Américas, donde se construye un centro comercial.

Durante los trabajos de perforación de un pozo, un ducto resultó dañado, lo que ocasionó la salida del combustible.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad tras el reporte al 911.

Policías, bomberos, paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal de Protección Civil (Procivy) acudieron al sitio, los cuales tuvieron el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, para controlar la situación y, por suerte, no se reportaron lesionados.

