Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a un integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima que operaba extorsiones desde el municipio de Jiutepec, zona metropolitana de Cuernavaca.

“Esta persona detenida es familiar directo del líder del cártel Santa Rosa de Lima, tenía un tiempo operando en Jiutepec, realizando actos de extorsión en Salamanca, Guanajuato. Al momento no se tiene ningún acto de extorsión de esta persona en Morelos”, dijo el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

El detenido fue identificado como Guadalupe Juventino, “El Güero”, de 24 años, quien tiene mandato de aprehensión vigente por el delito de extorsión por la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato.

Entre sus antecedentes también destaca un Informe Policial Homologado por alteración al orden público, del 10 de Febrero de 2020, en Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo con el jefe policiaco, a “El Güero” se le atribuyen un estimado de 50 extorsiones a negocios establecidos en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, por que era un objetivo generador de violencia por los Integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Guanajuato.

Blindarán fronteras

El gobierno de Morelos en coordinación con los presidentes municipales de la región sur del estado, invertirá en la instalación de arcos carreteros, para detectar vehículos robados y la presencia de grupos delictivos.

Este blindaje tecnológico comprende los municipios de Coatlán del Río, Tetecala, Coatetelco, Puente de Ixtla y Amacuzac, y serán alrededor de 14 arcos carreteros.

“Por primera vez se va a blindar tecnológicamente los límites del estado y eso va a permitir ubicar en la zona sur cuando llegan grupos criminales en la madrugada y realizan actos vandálicos; se quedan dos o tres horas y se regresan al estado de México o Guerrero”, expuso Urrutia Lozano en conferencia de prensa.

