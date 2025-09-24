Monterrey.— Mauricio Fernández Garza nació en Monterrey, Nuevo León, el 12 de abril de 1950, y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, institución donde se graduó en Administración Industrial en 1970.

Posteriormente se incorporó a la Universidad Autónoma de Nuevo León y se graduó en Administración en el IPADE en 1972.

A lo largo de su vida fue un reconocido empresario y alcalde del municipio de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones. Su carrera política siempre fue en el PAN.

A nivel empresarial fue consejero de BBVA Bancomer, Grupo Industrial Alfa, Versax, Hylsamex, Sigma Alimentos, Alpek y Pigmentos y Óxidos, así como director de Finanzas y Planeación del Grupo Conductores de Monterrey, director de Casolar, en el Grupo Alfa, presidente y fundador de Dispersiones Múltiples, fundador y socio de Internacional Textil Corporation en La Habana, Cuba.

Es considerado el alcalde más querido de San Pedro. Su primera vez en el cargo fue de 1989-1991, repitió en el periodo de 2009 a 2012, posteriormente de 2015-2018 y finalmente fue reelegido en 2024. También fue senador por Nuevo León en el periodo de 1994-2000.

Impulsor de cultura e historia

Asimismo, Mauricio Fernández se desempeñó como promotor cultural. Al ser un apasionado de la historia y el arte, fue consejero del Ballet de Monterrey, del Museo de Historia Mexicana y del Consejo para la Cultura y las Artes del Estado de Nuevo León.

Fue fundador de La Milarca, un museo privado que formó en su residencia y después se convirtió en uno de los sitios culturales más emblemáticos de San Pedro Garza. Ahí atesoraba piezas únicas, como fósiles que él mismo coleccionó por 50 años, así como arte sacro y objetos históricos de gran valor.

Debido a su legado político y cultural y al cariño que los sampetrinos le profesaban, estaba programado realizarle un homenaje en vida el próximo jueves 25 de septiembre.