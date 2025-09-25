Martha Herrera González, titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, anunció que se impulsa a nivel estatal y se cabildea a nivel nacional la creación de una “Ley Cuidadoras” que permita apoyar a las personas dedicadas al cuidado de adultos mayores, con alguna discapacidad e incluso menores.

En entrevista en el marco de la entrega de reconocimiento por parte del Senado y de la Organización Distrito para las Mujeres en el Mundo, que reconoce 19 mujeres y cuatro hombres de todo el país que impulsan el empoderamiento, la protección, la lucha por la igualdad entre géneros y los derechos humanos.

“Se busca con estos reconocimientos que sigamos tendiendo redes para trabajar de manera coordinada”, dijo luego de recibir el reconocimiento junto investigadoras, abogadas, defensoras de derechos humanos, activistas, entre otras trincheras.

En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que en Nuevo León sigue en la lucha, con avances en la representación política, con paridad en los tres poderes, pero aun hay un camino por recorrer en los municipios y que una mujer gobierne el estado.

Sin embargo, dijo que faltan avances en la llamada igualdad sustantiva, sobre todo en el sector privado, reducir la brecha de la desigualdad en el ingreso, en el salario, empujar un sistema estatal y nacional de cuidados, que es una asignatura pendiente porque el 70 por ciento de los cuidadores en el país son mujeres.

“Debemos crear una economía del cuidado que es fundamental en México y que se logre que el cuidado sea un derecho, poder capacitarlos, profesionalizarlos, así como promover el autocuidado, tener la oportunidad de tener a nuestros hijos en guarderías, el cuidado de adultos mayores, con discapacidad”, apuntó Martha Herrera González.

Por otra parte, dijo que se impulsa desde Nuevo León desde la secretaría que encabeza la creación de un sistema nacional de protección social, ya esa entidad fue la que redujo en 77 por ciento la pobreza extrema en la última medición y ello tuvo que ver con el llamado “Modelo Nuevo León” y enfoque con varios programas como empleo digno, vivienda y alimentación.

Martha Herrera González, titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León. Foto: Luis Carlos Rodríguez/ EL UNIVERSAL

