El pleno del Senado aprobó la realización de audiencias públicas el lunes 29 y martes 30 de septiembre para escuchar el punto de vista de expertos, académicos y ciudadanos sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo.

El acuerdo, propuesto por la Junta de Coordinación Política, establece que las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, desarrollarán audiencias públicas en relación a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los temas acordados para el lunes 29 de septiembre son “Análisis de las modificaciones al juicio de amparo, primera parte”; “interés legítimo y suspensión”; “plazos y consecuencias”; “Por su incumplimiento” y “juicio de amparo digital”.

Para el martes 30, segundo y último día, se agendaron los temas de “Análisis de las modificaciones al juicio de amparo, segunda parte”, “ampliación de la demanda”, y “cumplimiento de ejecución de sentencias, armonización con el código fiscal de la federación y la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

En las audiencias podrán participar académicos, litigantes, expertos en los temas, instituciones de educación superior y colegios y barras de abogados.

