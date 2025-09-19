Más Información

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, rechazó que la reforma a la Ley de Amparo sea regresiva y que se busque limitar el acceso a la defensa de los mexicanos, sino que lo que se busca es hacer un juicio de amparo más ágil y más eficaz.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que con esta reforma ni se restringe ni se dificulta el acceso al amparo.

"Hay que aclarar porque se está reiterando una narrativa de que esta reforma al amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos. Esto es absolutamente falso. Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital".

"Ni se limita ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo", afirmó.

En Palacio Nacional, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea rechazó que se busque limitar el amparo y con esto, impedir que la población pueda defender derechos, como los derechos ambientales.

"La iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del pleno de la Corte de Justicia de la Nación, es decir, aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación.

"Ni se limita ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Esto es muy importante tenerlo presente", explicó.

