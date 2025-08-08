Más Información

El gobernador de Nuevo León, , firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) para establecer centros logísticos entre y México en colaboración con Victor Treviño, alcalde de Laredo, Texas, y Mitch Carlson, Director Ejecutivo de Green Corridors.

El alcalde de Laredo apuntó que tienen el compromiso de convertir la Monterrey en uno de los principales cruces a Estados Unidos.

"Hace tres años solo teníamos 800 cruces, ahora tenemos 10 mil, en tan solo tres años (...) preveo que para 2030 los cruces aumentarán a 20 mil", señaló Samuel García.

Samuel García en la firma del MOU en Dolores, Ranch. (08/08/2025). Foto: Especial
Samuel García en la firma del MOU en Dolores, Ranch. (08/08/2025). Foto: Especial

El Memorándum busca coordinar esfuerzos e intercambiar información sobre la planificación de infraestructura para facilitar el comercio y la cooperación en el Sistema Inteligente de Transporte de Carga transfronterizo de Green Corridors.

Entre las inversiones de Green Corridors se encuentran los proyectos Talise, Gateway Industrial Park y TX 255. En total, la empresa especializada en logística invertirá 17 mil millones de dólares.

García agradeció el apoyo de las autoridades estadounidenses en la apuesta para impulsar la zona fronteriza del estado.

