Policías de la Ciudad de México capturaron a Mario Alex, un presunto integrante de la Unión Tepito en posesión de más de 190 dosis de distintas drogas, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

La detención se logró luego de que efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueran desplegados en la colonia Morelos, debido al alto índice delictivo en dicha zona, informó la SSC.

Capturaron a Mario Alex en posesión de más de 190 dosis de distintas drogas Foto: Especial.

Lee también: Marcha por 11 años del Caso Ayotzinapa en la CDMX deja pérdidas por 21.9 mdp, reporta Canaco

Gracias a la vigilancia de los policías asignados a la zona, se ubicó a un hombre que manejaba bolsas con lo que parecía ser marihuana, en la calle Fray Bartolomé de las Casas.

Los policías se acercaron al sujeto y le realizaron una revisión de acuerdo al protocolo, tras la cual se le aseguraron 67 bolsas con marihuana, 30 paquetes de plástico con la misma hierba, 49 bolsas de plástico con cocaína y 51 bolsitas color azul con sustancia sólida en piedra, confirmó la SSC.

La detención se logró luego de que efectivos de la SSC fueran desplegados en la colonia Morelos Foto: Especial.

El hombre fue identificado como Mario Alex, de 28 años edad, un presunto integrante de la Unión Tepito, quien ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr