Más Información

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

"Alito" Moreno presenta al “Cártel de Mascuspana” y envía información a la DEA y el FBI

"Alito" Moreno presenta al “Cártel de Mascuspana” y envía información a la DEA y el FBI

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Un juez de control vinculó a proceso a Irving Herrera Sánchez, alias "", líder de la , por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo, por lo que será juzgado en el fuero federal.

Esta tarde, luego de que se retomara la audiencia inicial de "El Irving" y la mujer que lo acompañaba el día de su detención, el pasado 15 de septiembre, en la , también se les dictó la medida de prisión preventiva justificada.

La determinación del juez se dio tras una sesión de más de cinco horas y luego de diferir la audiencia inicial, de ayer lunes.

Lee también

El juez de control declinó la competencia ante un juzgado federal por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que Irving Herrera y María "N" enfrentarán su proceso ante la autoridad federal.

El juez con sede en el Reclusorio Norte fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias, confirmaron fuentes del Poder Judicial capitalino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses