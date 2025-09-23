Un juez de control vinculó a proceso a Irving Herrera Sánchez, alias "El Irving", líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo, por lo que será juzgado en el fuero federal.

Esta tarde, luego de que se retomara la audiencia inicial de "El Irving" y la mujer que lo acompañaba el día de su detención, el pasado 15 de septiembre, en la alcaldía Cuauhtémoc, también se les dictó la medida de prisión preventiva justificada.

La determinación del juez se dio tras una sesión de más de cinco horas y luego de diferir la audiencia inicial, de ayer lunes.

El juez de control declinó la competencia ante un juzgado federal por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que Irving Herrera y María "N" enfrentarán su proceso ante la autoridad federal.

El juez con sede en el Reclusorio Norte fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias, confirmaron fuentes del Poder Judicial capitalino.

