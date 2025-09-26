El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (COMAEP) solicitó a la Contraloría General de la Ciudad de México investigar el retiro irregular del monumento “Encuentro”, conocido como “Banca de Fidel y el Ché”, ubicado en la colonia Tabacalera, que retiró la alcaldía Cuauhtémoc.

En un comunicado, la dependencia señaló que la alcaldía Cuauhtémoc retiró dicha escultura sin la autorización correspondiente de dicho órgano colegiado.

El Comité señaló que en una sesión celebrada el pasado 23 de septiembre, ante la falta de respuesta de las autoridades de dicha alcaldía, a quienes señaló de no realizar las gestiones necesarias para definir la permanencia, retiro o reubicación del monumento, los integrantes del COMAEP aprobaron por unanimidad solicitar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México se deslinden responsabilidades respecto al retiro del monumento.

Por ello, este 25 de septiembre se solicitó formalmente a la Contraloría General para que investigue el retiro irregular del monumento, que desde 2017 “se colocó en cumplimiento estricto de la normatividad vigente”, precisa el comunicado.

Al respecto, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), reiteró que “toda instalación, reubicación o retiro de monumentos en espacios públicos debe apegarse estrictamente a la normatividad vigente y contar con la autorización expresa del COMAEP”.

“La Secretaría mantiene su compromiso con la legalidad, la preservación del patrimonio histórico y artístico, y la defensa de los espacios públicos como bienes comunes de la Ciudad de México”, concluye el comunicado.

