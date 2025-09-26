Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Más Información
Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa
Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura
Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio
Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto
Francisco Garduño ofrece disculpa pública a víctimas del incendio en INM de Ciudad Juárez; nombra a los 40 fallecidos
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Angélica “N”, quien había sido reportada como desaparecida, fue detenida el pasado 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, y puesta a disposición de la autoridad competente.
“La Fiscalía CDMX reitera su plena disposición de colaborar con la Fiscalía General de Justicia mexiquense en la investigación relacionada con este caso, a fin de aportar los elementos necesarios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y al acceso a la justicia”, indicó a través de una tarjeta informativa.
Lee también: Agentes de la fiscalía de la CDMX y Edomex ubican donde presuntamente llevaron a la fuerza a B-King y DJ Regio Clown
Angélica “N”, mejor conocida como Angie Miller, es identificada como amiga de Bayron Sanchez “B-King” y Jorge Herrera “DJ REGIO CLOWN”, los colombianos asesinados.
La actriz e influencer, según la ficha del Registro Nacional de Detenciones, la Coordinación General de Combate al Secuestro detuvo a la actriz e influencer el pasado martes en la colonia Valle de los Pinos del municipio de Tlalnepantla. Al momento de su detención, vestía un vestido estraples color negro, zapatillas nude y tatuaje en la muñeca derecha rosa "disco" flores "1996".
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr /cr