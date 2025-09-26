Angélica Yetsei Torrini León, conocida como Angie Miller, fue detenida y registrada en el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como parte de la investigación por el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown. Los cuerpos de los músicos fueron hallados desmembrados en Cocotitlán, Estado de México, el 22 de septiembre.

Antes de su arresto, Miller había sido reportada como desaparecida. La Coordinación General de Combate al Secuestro informó que la influencer fue capturada el pasado martes, un día después del macabro hallazgo, en la colonia Valle de los Pinos, municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

La mujer había recibido críticas en redes sociales tras publicar un mensaje expresando su indignación por el asesinato de los músicos: “Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando”.

B King y Regio Clown desaparecieron en la CDMX (22/09/2025). Foto: Instagram

¿Qué relación tiene Angie Miller y B-King?

De acuerdo con el periodista Alex Rodríguez, de Univisión, se señaló que el equipo de B-King habría pasado sus últimos días junto a Miller, aunque temen denunciar los hechos. Rodríguez agregó: “El martes por la noche dijo que iba a trabajar en un asunto relacionado con su profesión y desapareció”.

Aunque circularon versiones sobre un posible vínculo amoroso, fuentes señalan que apenas se conocían. En las redes sociales de Miller circula un video en el que ambos aparecen bailando, y ella también fue activa en la búsqueda de los colombianos a través de publicaciones en redes.

Angie Miller compartió un reel en Instagram al lado de B-King cinco días antes de la desaparición del cantante colombiano. Foto: tomada de Instagram soyangiemilleroficial_

Los músicos habían viajado a México desde Colombia para una presentación el 16 de septiembre, la cual finalmente no se concretó.

¿Quién es Angie Miller?

Angélica Yetsei Torrini León es actriz, modelo e influencer venezolana, con experiencia en la industria del entretenimiento para adultos. Nació el 3 de agosto de 1996 en Venezuela y actualmente acumula más de 134 mil seguidores en Instagram, además de tener presencia en plataformas donde comparte su contenido.

En su cuenta de Instagram, Miller publica contenido relacionado con su estilo de vida y sesiones de fotografía profesionales, mientras que en TikTok realiza lipsync de canciones. También se reporta que trabajaba como promotora en los conciertos de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera “Regio Clown” en México.

*Con información de El Tiempo GDA/Manuel Espino