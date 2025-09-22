Más Información

"Estoy enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras". Con esta frase, Marcela Reyes despidió a su expareja, el cantante colombiano, quien fue encontrado sin vida en el Estado de México.

King fue reportado como desaparecido el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México, tras ofrecer un concierto y fue hasta este lunes 22, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo.

Ahora, Reyes recurrió a sus redes sociales para expresar el dolor que le dejó la partida del reggaetonero.

En un extenso texto, la DJ se dijo devastada por la noticia y pidió respeto frente a los señalamientos que han circulado en su contra.

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. ¡Estoy devastada!. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles y solo encuentro consuelo y me refugio en Dios", escribió.

La colombiana lamentó la partida de su ex, quien fue encontrado sin vida en la CDMX. Foto: Instagram.
Asimismo, recordó los años que pasaron juntos, los cuales, afirmó, llevará por siempre en su memoria y corazón.

“Ne quedo con los recuerdo imborrables que no solo llevo en mi corazón, también mi hijo que creció junto a Bayron”, agregó.

Al final, la también empresaria pidió por el descanso eterno de su ex y mandó sus condolencias a la familia del reggaetonero:

"Ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y derrame fortaleza sobre toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor".

Marcela Reyes denuncia amenazas en su contra

En medio de la difícil situación que enfrenta, la colombiana también denunció que ha sido víctima de amenazas de muerte, pues medios locales han dejado entever que estaría vinculada con la desaparición de B King.

A través de un comunicado de prensa, la famosa rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que tomará acciones legales.

Asimismo, publicó algunos de los mensajes que ha recibido y en los que no solo arremeten contra ella, también la amenazan con desaparecer a su hijo.

Por ahora, la Fiscalía de la ciudad mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido, mientras familiares, amigos y colegas del género urbano expresan mensajes de despedida para el intérprete.

Estas son algunos de los mensajes que Reyes ha recibido por parte de sus detractores. Foto: Instagram.
