Muere B-King y DJ Regio Clown: estás fueron sus últimas publicaciones en Instagram tras desaparecer en CDMX

En la tarde de este lunes 22 de septiembre, la Fiscalía del Estado de México informó sobre el asesinato del cantante Bayron Sánchez Salazar, llamado artísticamente como "B-King" y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como "DJ Regio Clown", tras su desaparición en la Ciudad de México el pasado martes.

De acuerdo con los reportes oficiales, los cantantes fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán en el Estado de México el pasado 17 de septiembre. Ante esto, la FGJEM abrió una carpeta de investigación por homicidio, a partir de la recopilación de testimonios y obtención de videograbaciones.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos... Más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", expresó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una publicación en 'X'.

B King y Regio Clown desaparecieron en la CDMX

¿Cuáles fueron sus últimas publicaciones en redes?

El cantante urbano de 31 años, Bayron Sánchez "B-King" compartió en la plataforma de Instagram un video de su última presentación musical en México, en el cual agradece al público mexicano por el caluroso recibimiento que le brindaron durante su primer show: "Me siento contento y agradecido, la vamos a romper".

El post se compartió el pasado 15 de septiembre, un día antes de su desaparición y muestra al intérprete colombiano tras vestidores luego de finalizar su show "Sin Censura" en la discoteca ElectroLab. "MUCHAS GRACIAS MI MÉXICO LINDO Y QUERIDO", escribió.

"Lamento mucho esta noticia y envío toda mi solidaridad a su familia. Es muy preocupante la situación de inseguridad en ese país", escriben algunos de sus fanáticos y seguidores en redes.

Por su parte, la última publicación de Jorge Luis Herrera "DJ Regio Clown" de 35 años fue en la plataforma de Instagram el pasado 16 de septiembre, en donde compartió con sus seguidores dos fotografías suyas, acompañada de una breve reflexión personal.

"Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada.", escribió.

Además, también publicó un video en el que agradecía a Dios por el hermoso cielo azul, la salud, el trabajo y el amor, por las cosas positivas y las negativas. "Las negativas que nos enseñan cada día que no siempre la vida es justa y también nos enseña que no todas las personas vienen con buenas intenciones, entonces hay que estar todos los días atentos a situaciones que nos puedan poner en riesgo" explicó.

¿Qué pasó con los colombianos B-King y DJ Clown?

Los artistas colombianos fueron vistos por última vez el pasado martes 16 de septiembre luego de salir del gimnasio Smart Fit en la avenida Masaryk de la colonia Polanco en la Ciudad de México, alrededor de las 4:00 de la tarde.

Tras levantarse el reporte de su desaparición, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió apoyo al Gobierno de México y a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar con su localización lo más pronto posible.

"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida”, escribió.

*Con información de David Fuentes

