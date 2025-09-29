Más Información

Luego de que en redes sociales circularan imágenes con una supuesta amenaza de bomba en la Preparatoria 8 "Miguel Schulz" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en Avenida Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón, el edil Javier López Casarín aseguró que se trató de una falsa alarma.

"Nos reportaron que donde se señalaba que estaba al momento no está tal dispositivo", dijo en entrevista.

Explicó que la amenaza fue publicada en redes sociales, donde se describía dónde se encontraba la supuesta bomba, la cual no estaba.

En las fotos que circularon se señalaba que los salones 414, 551 y 619 se encontraban amenazados por este artefacto. "Detonante, silla 8, lunes 29. 11:36 horas detona".

Javier López Casarín manifestó que se desplegó personal de seguridad y protección de la demarcación, pero quien llevó la investigación fue la UNAM y el Gobierno capitalino.

