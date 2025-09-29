El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo anunciaron la suspensión de las actividades académicas y administrativas presenciales del 29 de septiembre al 2 de octubre, como medida de prevención ante las amenazas digitales que han generado preocupación entre la comunidad estudiantil.

A través de redes sociales, indicaron que durante este periodo el acompañamiento docente al alumnado se llevará a cabo en línea y las actividades se reanudarán a partir del 3 de octubre.

En ese sentido, los planteles detallaron que se presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación legal, lo que, dijeron, permitirá a las autoridades competentes solicitar la intervención de la Policía Cibernética, encargada de rastrear el origen del mensaje y localizar a los responsables.

Aunado a ello, señalaron que se mantendrán en comunicación permanente con las instancias centrales de la Universidad Nacional, que colaboran estrechamente para reforzar las medidas de seguridad en los planteles.

Además, destacaron que la colaboración de cada integrante es clave, por lo que pidieron a los estudiantes que si alguien dispone de datos para apoyar las investigaciones, compartirlos con la Oficina Jurídica del Plantel para canalizarlos a las autoridades correspondientes.

Asimismo, los planteles rechazaron toda conducta que atente contra la paz y la integridad de la comunidad y reafirmaron su compromiso para continuar como espacios académicos y de convivencia, libres de cualquier acto de violencia o intimidación.

Adicionalmente, llamaron a la comunidad a conservar la calma y a informarse exclusivamente a través de los medios oficiales de los planteles.

Cabe mencionar que el plantel Oriente se encuentra en paro desde el pasado 25 de septiembre, mientras que el Sur suspendió actividades desde los hechos violentos suscitados al interior de sus instalaciones.

