Al calificarlo como "muy doloroso", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur por parte de otro alumno, y en donde también fue agredido un trabajador, e informó que ofreció el apoyo de su gobierno a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para lo que se necesite.

La jefa del Ejecutivo, quien es egresada del CCH Sur, pidió esperar a las investigaciones, las cuales, dijo, indican que no fue una riña, sino "más bien fue un ataque directo" del otro estudiante.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal detalló que pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se acercara a la familia y cooperar con la UNAM en lo que determine que puede ayudar su administración.

"Muy doloroso, la verdad, además soy egresada del CCH Sur. Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Obviamente estamos pendientes de la investigación posterior.

"No parece que haya habido una riña, más bien fue un ataque directo del otro estudiante. Estamos esperando las investigaciones. Pedí a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determina en qué podamos ayudar".

La jefa del Ejecutivo federal pidió ver este caso en particular más allá, indicó, "de colocarlo en una situación de violencia generalizada".

"Hay que analizar en particular el caso: ¿por qué se dio? ¿Cuál era la condición de este estudiante que agrede? Para poder hablar un poco de la situación en las escuelas.

Destacó que la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene un programa junto con el Programa de por la Paz y contra las Adicciones de trabajo permanente con las escuelas de media superior.

"Tiene que ver con actividades colectivas que permitan fomentar el diálogo y las actividades de paz dentro de las escuelas".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció el apoyo de su gobierno a la UNAM para todo lo que necesite.

"Nosotros apoyamos en todo lo que se requiera tanto a los estudiantes del CCH como las autoridades.

"Cualquier cosa que necesiten los estudiantes ahí estamos para ayudar y a la Universidad también si desean nuestro apoyo con todo gusto y aparte, la Subsecretaría de Educación Media Superior está trabajando para apoyar a los estudiantes de preparatoria para construir ambientes de paz, y en caso de que haya un joven que tenga algún problema pues que se pueda reportar y atender de manera oportuna, y enviarnos nuestra solidaridad a la familia".

