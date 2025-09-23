La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, a través de las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades, contactó de manera directa a las familias de los integrantes de la comunidad universitaria agredidos en el CCH Sur para expresarles condolencias y solidaridad.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios afirmó que continuará cerca de las familias, brindándoles apoyo y acompañamiento legal, así como la asistencia necesaria en estos difíciles momentos.

Aunado a ello, indicó que el trabajador universitario herido esta tarde se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta.

Agregó que el presunto agresor, alumno del plantel Sur, fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Además, recordó que se suspendieron las clases en el plantel para facilitar las investigaciones de las autoridades.

Asimismo, señaló que se revisarán los protocolos en materia de prevención y protección, por lo que, dijo, se ha convocado a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario con este fin.

Tras los hechos, la Universidad Nacional reiteró su rechazo a todo tipo de violencia y exhortó a la construcción conjunta de una comunidad universitaria en donde prevalezcan la paz, el respeto y la seguridad.

