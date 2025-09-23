Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que se revisarán los protocolos de seguridad del Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur). Esto, luego de que ayer por la tarde en las instalaciones del plantel, un estudiante perdiera la vida y un trabajador resultara herido, a manos de Lex Ashton, también miembro de la comunidad estudiantil.

“Estoy convencido que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones, espacios seguros y libres de violencia. Tengo la certeza de que es posible, desde la autonomía, con la participación de toda la comunidad universitaria, en coordinación con los distintos ámbitos de gobierno”, indicó.

Así, instruyó a la Secretaría General para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario que sesione de inmediato para atender la violencia en los estudiantes. Lomelí Vanegas expresó que como rector condena la violencia y también se hace cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla:

Comunidad del CCH Sur rinde homenaje a Javier, estudiante asesinado dentro del plantel. Foto: Juan Carlos Williams

“Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar, si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia. Por eso, pido la colaboración de todas y todos quienes integramos la comunidad universitaria para que, juntos, construyamos los espacios seguros a los que tienen derecho nuestra juventud, el personal académico y administrativo”, dijo en un comunicado.

“Acérquense a sus tutores y docentes”, pide el rector

En el mismo mensaje, Leonardo Lomelí exhortó a los alumnos de todos los centros de la UNAM a “no dejarse vencer por ningún tipo de adversidad y a recurrir a sus docentes, tutoras y tutores cuando sientan ansiedad o tengan algún problema que no sepan cómo resolver o enfrentar”.

Recordó que la Universidad ha puesto a disposición de la comunidad programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género. Por ello, invitó a los estudiantes, docentes y padres de familia a conoceros y utilizarlos.

“Como rector condeno la violencia y también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla. Hay que analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas”.

Rector Leonardo Lomelí lamenta asesinato de joven en CCH Sur

“La pérdida de una vida y la manera en que sucedieron los hechos no tiene precedentes y así hay que asumirlo. Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todas y a todos, y hago votos por el restablecimiento del trabajador agredido”, agregó.

“Desde la administración central de la Universidad estaremos atentos al avance de las investigaciones que realizan las autoridades competentes y coadyuvaremos en todo momento con ellas para que se haga justicia”, dijo.

