Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Un día después de que un alumno del , Lex Ashton, agredió con un arma blanca a Jesús Israel, otro estudiante, y por ello perdió la vida, en las instalaciones del plante de la Universidad Nacional Autónoma de México () estudiantes han colocado veladoras.

Además, hay padres de familia ahí reunidos.

Cirenia Peña, madre de una alumna del CCH Sur, afirmó estar indignada y preocupada por la privación de la vida de un alumno dentro de las instalaciones del plantel educativo.

Esta tarde padres y madres de familia entregarán un pliego peritorio dirigido al Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

