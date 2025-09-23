Un día después de que un alumno del CCH Sur, Lex Ashton, agredió con un arma blanca a Jesús Israel, otro estudiante, y por ello perdió la vida, en las instalaciones del plante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estudiantes han colocado veladoras.

Además, hay padres de familia ahí reunidos.

Cirenia Peña, madre de una alumna del CCH Sur, afirmó estar indignada y preocupada por la privación de la vida de un alumno dentro de las instalaciones del plantel educativo.

Esta tarde padres y madres de familia entregarán un pliego peritorio dirigido al Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

