Con la presencia del bloque negro, este miércoles se llevará a cabo a las 14:00 horas una marcha que partirá del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur hacia la Dirección General del CCH, por el asesinato de un estudiante de ese plantel ocurrido la tarde del lunes 22 de septiembre.

"Se llevará la presencia de bloque negro por las frecuentes amenazas. (...) El bloque negro se integró para asegurar la seguridad e integridad de nuestros compañeros manifestantes", señala una convocatoria que circula en redes sociales.

También manifiesta que "no se llevará a cabo el acto de iconoclasia y mucho menos actos de otro tipo".

El acompañamiento del cuerpo negro que se indica en la convocatoria, se da unos días después de que un estudiante ataviado del mismo modo del cuerpo negro, asesinó a uno de sus compañeros en esa escuela de la UNAM.

Fuentes de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaron a EL UNIVERSAL que no descartan que la movilización se dirija a la Torre de Rectoría y se realicen actos de violencia por parte del bloque negro.

Agregaron que autoridades de la Máxima Casa de Estudios realizaron un reporte para dar aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

