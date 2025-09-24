Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

Con la presencia del bloque negro, este miércoles se llevará a cabo a las 14:00 horas una marcha que partirá del hacia la Dirección General del CCH, por el de ese plantel ocurrido la tarde del lunes 22 de septiembre.

"Se llevará la presencia de bloque negro por las . (...) El bloque negro se integró para asegurar la seguridad e integridad de nuestros compañeros manifestantes", señala una convocatoria que circula en redes sociales.

También manifiesta que "no se llevará a cabo el acto de iconoclasia y mucho menos actos de otro tipo".

Lee también

El acompañamiento del cuerpo negro que se indica en la convocatoria, se da unos días después de que un estudiante ataviado del mismo modo del cuerpo negro, asesinó a uno de sus compañeros en esa .

Fuentes de la señalaron a que no descartan que la movilización se dirija a la Torre de Rectoría y se realicen actos de violencia por parte del bloque negro.

Agregaron que autoridades de la Máxima Casa de Estudios realizaron un para dar aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses