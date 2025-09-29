Las comisiones unidas de Transparencia y la de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso local aprobaron el formato y calendario de las entrevistas, así como el procedimiento para proponer al pleno la designación de la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

La semana pasada, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso local la terna de candidatos a ocupar la Secretaría de la Contraloría General y destacó el nombre de Nashieli Ramírez, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Los otros aspirantes son Misael Martínez Vielma y Elena Ramos Arteaga.

¿Cuándo y a qué hora serán entrevistados los candidatos a la Contraloría de la CDMX?

Este lunes, los diputados locales aprobaron que las tres entrevistas a los candidatos se realizarán el miércoles 1 de octubre en el siguiente horario: 10:00 horas Misael Martínez Vielma; 11:00 horas Nashieli Ramírez; y 12:00 horas Elena Ramos Arteaga.

Lee también Clara Brugada incluye a Nashieli Ramírez, titular de Derechos Humanos en terna para la Contraloría de CDMX

La persona titular de la Contraloría durará en su cargo seis años, sin posibilidad de ser ratificada, y será designada por las dos terceras partes de las y los integrantes presentes del Congreso local, a propuesta de una terna que envíe el Ejecutivo.

¿Quiénes son los candidatos a la Contraloría de la CDMX?

Misael Martínez Vielma

Misael Martínez Vielma ha sido conciliador Federal Colectivo Laboral del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; conciliador y encargado de Despacho de la Dirección del Centro de Conciliación Laboral con sede en Cuautla Morelos; director de Asuntos Laborales de ‘Nuevo Grupo Jurídico Fiscal Díaz’; Asesor y Secretario Técnico de la Comisión Legislativa de Seguridad Publica y Protección Civil de la LIV Legislatura del Estado de Morelos; y abogado postulante del Despacho Jurídico Alanís.

Nashieli Ramírez

Nashieli Ramírez fue candidata a presidir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero al final quedó marginada, y en noviembre concluyen sus dos periodos al frente de la CDH-CDMX.

Lee también Diputada local de Morena propone flexibilizar requisitos para ser contralor en CDMX; busca eliminar tiempo de antigüedad de título

Ha fungido como coordinadora General de Ririki Intervención Social, coordinadora General de Descentralización, Encargada de la Dirección General y Subdirectora General Administrativa en CAPFCE; Coordinadora General de Vinculación en INDESOL. No se ha desempeñado en algún cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años.

Elena Ramos Arteaga

Elena Ramos Arteaga ha fungido como titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública; subdirectora de Asuntos Penales de la Secretaría de la Función Pública; oficial Administrativo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; oficial Administrativo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; juez en los reclusorios Oriente y Santa Martha; agente del Ministerio Público adscrita a la Novena Sala Penal; y agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Vigésimo y Quincuagésimo Octavo Penales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv