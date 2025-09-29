La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) publicó en la Gaceta Oficial los lineamientos de un programa para sustituir hasta 394 taxis que tengan más de 10 años de antigüedad.

De acuerdo a la publicación, se ofrecerán apoyos económicos de 120 mil pesos a 333 taxistas para que puedan adquirir vehículos nuevos altamente eficientes; a su vez, se darán hasta 61 apoyos de 150 mil o de 200 mil pesos para hacerse de un auto híbrido o eléctrico, respectivamente.

De manera adicional, se otorgarán 20 mil pesos para las personas beneficiarias que opten por instalar dispositivos de accesibilidad universal, en cualquiera de los tres tipos de unidades que hayan elegido.

Además de estos apoyos económicos, la Semovi facilitará el acceso a un financiamiento, con mejores condiciones de crédito, para la sustitución de las unidades. “Se espera que alrededor de 74.05% de las personas concesionarias que soliciten ‘Apoyo económico y Financiamiento’ logren concretar su crédito en condiciones favorables como: plazos más largos de financiamiento, tasa de interés preferencial y contragarantía de NAFIN, priorizando beneficiar a las mujeres”.

Para esta acción social se cuenta con un presupuesto total de 47 millones de pesos.

“Los recursos para la entrega de los apoyos económicos se ejercerán una vez que las personas solicitantes hayan concretado su crédito, firmado el convenio a la acción y chatarrizado las unidades obsoletas. Los apoyos económicos se entregarán directamente a las agencias automotrices seleccionadas libremente y bajo propia responsabilidad por las personas solicitantes, conforme a los datos de cada constancia de crédito emitida por parte de la agencia automotriz donde adquirirán el vehículo nuevo”, señala la publicación en la Gaceta Oficial.

Los interesados que deseen inscribirse a este programa podrán hacerlo de manera voluntaria e individual en la página https://app.semovi.cdmx.gob.mx/sustitucion-2025/ desde este martes y hasta 25 días hábiles posteriores.

“Sólo aquellas personas solicitantes que cuenten con una unidad con 10 o más años de antigüedad para que sea chatarrizada podrán solicitar las modalidades de ‘apoyo económico’ y “apoyo económico y financiamiento’, y opcionalmente, un ‘Apoyo adicional’”, especifica la publicación en la Gaceta Oficial.

rmlgv