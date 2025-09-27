Permisionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), solicitaron a las secretarías de Marina (Semar) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que realicen operativos para desalojar a 70 taxistas "piratas" que operan de manera ilegal frente a las terminales 1 y 2.

Los inconformes manifestaron que la SICT ya inició el proceso de revocación de las concesiones de esos autos de alquiler, que fueron obtenidas de manera completamente ilegal.

Por lo que, esperan que la Marina haga lo propio, como encargada de la terminal aérea.

Lee también Intensas lluvias de este sábado 27 de septiembre dejan varios encharcamientos en cuatro alcaldías de CDMX

Transportistas del AICM. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Los taxistas autorizados, especificaron que existe una empresa que opera sin pagar contraprestación además de que actualmente debe por ese concepto y de manera arbitraria usa los estacionamientos así como las bahías de carga y descarga.

Señalaron que no está certificada y actualmente se encuentra bajo investigación de las autoridades federales.

Asimismo, señalaron que los taxis no cuentan con seguro para el pasajero, por lo que no garantizan una responsiva en caso de sufrir algún tipo de accidente automovilístico o robo durante el viaje.

Lee también ¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en 5 estaciones a causa de las lluvias; es la onceava ocasión en lo que va del año

Aseguraron que cuando es temporada de pasar la revista vehicular, Guadalupe Espinosa, quien por cierto, la empresa no somete a ese procedimiento a sus unidades, toda vez que quiere evitar sanciones debido a que no cuentan con los permisos necesarios para fungir como taxis en el AICM.

"Mientras que nosotros llevamos más de 40 años prestando nuestros servicios de manera bien reglamentada, esa empresa se escusa para justificar su piratería, sus servicio irregulares, sus precios elevados, su evasión de pagos administrativos así como su competencia desleal", afirmaron los permisionarios autorizados en un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc