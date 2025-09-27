¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en cinco estaciones debido a las fuertes lluvias

Más Información
Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.
El Metro informó que no hay servicio en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.
Indicó que personal del Metro labora en la zona para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible.
Lee también: Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército aplican Plan DN-III-E por inundaciones en Ocoyoacac, Edomex
El director del Metro, Adrián Rubalcava recomendó a usuarios tomar previsiones por las precipitaciones que llegarían afectar a la línea A.
Indicó a las 18:38 horas que se registra fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, lo que podría afectar la operación de la línea.
“Personal del @MetroCDMX permanece en la zona para garantizar la seguridad y atender cualquier eventualidad. Estén pendientes a los canales oficiales del Metro para más información”.
