Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en cinco estaciones debido a las fuertes lluvias

Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera

Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

Por fuerte en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de en ambos sentidos.

El Metro informó que en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.

Indicó que personal del Metro labora en la zona para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible.

El director del Metro, Adrián Rubalcava recomendó a usuarios tomar previsiones por las precipitaciones que llegarían afectar a la línea A.

Indicó a las 18:38 horas que se registra fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, lo que podría afectar la operación de la línea.

“Personal del @MetroCDMX permanece en la zona para garantizar la seguridad y atender cualquier eventualidad. Estén pendientes a los canales oficiales del Metro para más información”.

