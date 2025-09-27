Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

Ecatepec, Mex.- Zulma “N”, alias “La Güera”, presunta líder regional de la banda delictiva “La Chokiza”, fue detenida por agentes policiales del gobierno de Ecatepec en coordinación con la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina.

La mujer de nacionalidad colombiana fue arrestada junto a otro hombre, compatriota suyo, identificado como Carlos Andrés “N”.

La captura de “La Güera”, a quien relacionan como líder regional de “La Chokiza”, célula delictiva dedicada a extorsión en Ecatepec y municipios aledaños a través de los préstamos gota a gota sucedió en la Avenida General Manuel Ávila Camacho.

Tras su captura, les hicieron una inspección que dejó como resultado el hallazgo de envoltorios con hierba verde con las características de la marihuana.

Zulma “N” y Carlos Andrés “N” viajaban a bordo de una motocicleta de color negro cuando fueron interceptados por los policías del gobierno e Ecatepec y de la Fuerza de Tareas de la Marina.

El Ayuntamiento de Ecatepec informó que los préstamos gota a gota “constituyen un esquema de extorsión, en el que se otorgan sumas de dinero bajo intereses impagables y, ante la imposibilidad de cubrirlos, las víctimas son objeto de amenazas y actos de intimidación”.

