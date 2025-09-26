Toluca, Estado de México.-Vecinos de la colonia Guadalupe cerraron parcialmente por más de una hora la carretera México-Toluca con la finalidad de exigir la intervención del Ayuntamiento de Lerma, ya que desde hace varias semanas se encuentran inundados y el agua sube su nivel conforme pasan los días.

“No se ven avances, pero esperemos que nos den un apoyo en las necesidades que tenemos y de preferencia a la colonia, porque al parecer pues el dinero, el presupuesto se está desapareciendo y no vemos justo que no hay avances y más en las condiciones que está bien viviendo la gente” señaló el señor Héctor Rodríguez, vecino.

Hasta el momento son más de 10 mil familias las que se encuentran abandonadas en dicha colonia, situación que los obligó a cerrar dos carriles de la carretera lo que provocó largas filas de vehículos en el sentido de la Ciudad de México al municipio de Toluca.

Lee también: Protestan frente a edificio de la CFE para exigir soberanía energética, justicia laboral y el fin de presunta corrupción en el gremio

“Ahorita venimos una parte, otra parte de gente está allá arriba cerrando el municipio, tratamos más o menos de presionar pero también el presidente no nos da el apoyo necesario, entonces es una cuestión de desde mi punto de vista del gobierno o sea no es de nosotros, años y años desapareciendo el presupuesto y no vemos claro”

En dicha vía carretera, algunos vecinos se enfrascaron en palabras con los automovilistas quienes reprochaban el cierre, ya que retrasaron los tiempos de sus actividades.

Después de una hora, los afectados por las inundaciones abrieron la carretera y se trasladaron al palacio municipal donde una comitiva mantenía una reunión con personal de OPDAPAS para llegar a un acuerdo y atender la contingencia.

“No puedes pasar ni con tu carro, ni con bicicleta, las motos se quedan paradas y aparte eso no es lo más crítico la insalubridad que se está generando ahí cuando se seca, llega al sol evapora todo y es una peste tremenda, infecciones en vías respiratorias en los pies todo eso entonces necesitamos que pues no nada más sea la colonia Guadalupe, que entiendan también ellos que estamos en el derecho de expresarnos y de ir a cualquier instancia inclusive a instancias federales” refirió uno de los afectados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr