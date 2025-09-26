Más Información

Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; consulta aquí los municipios

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

lanzó la licitación para contratar el servicio de proveedores que realizarán las encuestas de percepción de género y patrones de movilidad 2025.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el sistema informó que el fallo se dará a conocer el próximo 6 de octubre.

La adquisición de las bases para las empresas interesadas y saber los requisitos tienen un costo de 4 mil 500 pesos, y serán ofertadas los días 26, 29 y 30 de septiembre.

Sin dar más detalles del proceso de servicio que se requiere, el Metrobús expuso que el objetivo de esta licitación es “conseguir los mejores precios y condiciones por parte de los prestadores”.

