Metrobús lanzó la licitación para contratar el servicio de proveedores que realizarán las encuestas de percepción de género y patrones de movilidad 2025.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el sistema informó que el fallo se dará a conocer el próximo 6 de octubre.

La adquisición de las bases para las empresas interesadas y saber los requisitos tienen un costo de 4 mil 500 pesos, y serán ofertadas los días 26, 29 y 30 de septiembre.

Sin dar más detalles del proceso de servicio que se requiere, el Metrobús expuso que el objetivo de esta licitación es “conseguir los mejores precios y condiciones por parte de los prestadores”.

