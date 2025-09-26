Más Información
Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; consulta aquí los municipios
Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura
Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio
Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto
Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza
Metrobús lanzó la licitación para contratar el servicio de proveedores que realizarán las encuestas de percepción de género y patrones de movilidad 2025.
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el sistema informó que el fallo se dará a conocer el próximo 6 de octubre.
La adquisición de las bases para las empresas interesadas y saber los requisitos tienen un costo de 4 mil 500 pesos, y serán ofertadas los días 26, 29 y 30 de septiembre.
Sin dar más detalles del proceso de servicio que se requiere, el Metrobús expuso que el objetivo de esta licitación es “conseguir los mejores precios y condiciones por parte de los prestadores”.
