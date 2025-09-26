La mañana de este viernes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos significativos en las Líneas 1, 2, B, 8 y 9, con trenes que permanecían detenidos durante varios minutos en distintas estaciones.

“Más de 30 min sin un metro en la estación San Lázaro de la Línea 1. El personal no brinda información. Hace 15 min pregunté la situación y me indican que hay marcha lenta. Esto es más que marcha lenta. NO ESTÁN TRABAJANDO”, reportó una usuaria a través de redes sociales. Otro agregó: “¿Qué pasa en la Línea 1? Está lleno y no es normal, no pasan los trenes”.

Las quejas en la Línea 2 se concentraron en la lentitud del servicio. “Nuevamente lentísima Línea 2. Haciendo base 10 min en cada estación”, reportó un pasajero.

Lee también Video viral: mujer acusa a hombre de violentarla en el metro y pasajeros salen en su defensa

La Línea B también presentó demoras: “Si tienes la oportunidad de tomar la Línea B, desaprovéchala, más de 10 min sin pasar, andenes atascados y seguramente el tren llegará a reventar, pero eso sí, hará la base que nadie ocupa pero que a huevo tienen que hacerla”, señaló un usuario, mientras otro comentó: “Qué pasa en Línea B, más de 19 minutos detenidos en Oceanía dirección Buenavista, muévanse ya”.

En la Línea 8, los reclamos se centraron en las detenciones constantes: “Muévanse en Línea 8, 20 minutos desde Constitución y apenas estamos en Atlalilco, haciendo base en cada estación, dejen los pretextos”, publicó un usuario.

La Línea 9 tampoco se libró de los retrasos y la saturación: “¿Cuándo van a abrir los accesos para el andén de Pantitlán hacia Línea 9? Todas las mañanas, sin excepción, está saturado. Ilógico que pretendan que la cantidad de gente que recibe esta estación suba por unas escaleras de un metro de ancho”, denunció un pasajero, otro añadió: “Línea 9 se acaba de descomponer, tomen precauciones, llevamos detenidos en Mixiuhca como 10 minutos”, mientras un tercero expresó: “Línea 9 lentísima, haciendo base en cada estación”.

Lee también Línea 1 del Metro cerrará a las 22:00 horas fines de semana por pruebas hacia Observatorio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot