Video viral: mujer acusa a hombre de violentarla en el metro y pasajeros salen en su defensa

El pasado 24 de septiembre se hizo viral el video de una mujer que acusó a un hombre de violentarla dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de la Ciudad de México.

Luego del supuesto incidente, ocurrido en la estación Indios Verdes del transporte público, la mujer continuó insultando verbalmente a los pasajeros a su alrededor, quienes actuaron en defensa del hombre "inocente" y pidieron asistencia para retirar a la mujer del vagón.

A través de redes sociales ha circulado el video en el que se aprecia el comportamiento que tuvo la mujer, provocando indignación y dejando una ola de críticas entre los internautas.

El incidente ocurrió en la estación Indios Verdes, de la Línea 3. Foto: Gabriel Pano / El Universal

Mujer acusa a hombre de golpearla en el metro

De acuerdo con las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, la mujer acusó falsamente al hombre que iba en el asiento al lado de ella, de haberla agredido y golpeado.

Al ser testigos de las acusaciones, diversos usuarios del metro que estaban cerca de la escena interfirieron, defendiendo al hombre y pidiendo que se le dejara de inculpar, pues lo que la señora estaba comentando, no había sucedido.

En el video se aprecia cómo la mujer, quien también va sentada, comienza a enfadarse por el apoyo que está recibiendo el joven por parte de las personas de alrededor. Entre las frases que se distinguen de los usuarios, quienes contestaron a la señora, están: "Somos neutrales nada más, el muchacho no le faltó al respeto" o "no lo hizo adrede".

La mujer, claramente molesta, comienza a contestar a todos los usuarios con insultos y frases altisonantes, provocando reacciones de burla entre los presentes.

A través de la plataforma X, antes Twitter, la cuenta "@MetroViralMx", que se dedica a difundir acontecimientos del medio de transporte, compartió el video completo del incidente.

#ULTIMAHORA



Mujer ACUSA FALSAMENTE a un Hombre de haberla “Madreado/Golpeado” dentro de las Instalaciones del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX 🚨



Las mismas Usuarias del #MetroCDMX defendieron al usuario qué era señalado por abuso y pidieron el apoyo de la @SSC_CDMX para… pic.twitter.com/DeeTYxf9UH — Fan MetroViral (@MetroViralMx) September 24, 2025

Usuarios piden asistencia a seguridad para que se retire la mujer del vagón

El conflicto llegó a tal punto que los pasajeros, cansados de los insultos de la mujer, solicitaron la intervención del personal de seguridad para que la retiraran del vagón.

En la continuación del video viral se aprecia cómo un integrante de la Policía Bancaria Industrial (PBI) -cuerpo que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México- le pide a la señora que descienda del vagón y ante su nula respuesta, procede a tomarle el brazo para que baje.

La mujer comenzó a gritar “¡No me toques!” mientras se negaba a salir del vagón, lo que derivó en un forcejeo con el policía.

Finalmente, una oficial de la PBI intervino y logró controlar la situación, obligándola a descender.

El video del incidente se volvió viral y generó una ola de críticas en redes sociales, donde los usuarios condenaron la actitud de la pasajera por acusar falsamente al joven de agresión física.

