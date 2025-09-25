Mujer musulmana es sorprendida robando en un supermercado de Reino Unido y el video causa polémica

A través de redes sociales ha circulado un video de una mujer musulmana que es sorprendida robando múltiples artículos en un supermercado del Reino Unido.

El video ha generado mucha polémica por parte de usuarios de todo el mundo, así como una ola de crítica al suceso.

Luego de ser descubierta, la mujer se vio obligada a dejar en el piso del supermercado los artículos que llevaba. Foto: X

Mujer es sorprendida robando en supermercado de Reino Unido

En el video se observa a una mujer, quien se asume por su vestimenta tradicional, que es musulmana, siendo sorprendida robando antes de salir del supermercado.

De acuerdo con la descripción de la publicación viral, la mujer fue detenida por personal de seguridad de la tienda y confrontada, momento en el que se descubrió que llevaba escondidos diversos artículos debajo de su burka -prenda tradicional que cubre por completo el cuerpo y el rostro de una mujer-.

Instantes después fue obligada a dejar todos los objetos que llevaba escondidos, llegando al grado de que eventualmente durante el video se observa a la mujer levantar por completo todo su abaya -túnica o vestido largo y suelto que las mujeres musulmanas usan tradicionalmente- revelando su ropa interior y su cuerpo.

En las imágenes se puede observar a la mujer comenzar a soltar hacia el piso artículo por artículo que trae debajo de su vestimenta, formando una montaña de productos en el suelo.

El video fue compartido a través de la plataforma X, antes Twitter, por el usuario "@realMaalouf" y ya cuenta con más de 838 mil reproducciones y más de 28 mil likes.

A Muslim woman was caught stealing at a British supermarket and hiding dozens of items under her burqa.



She was confronted by security and later claimed she was a victim of Islamophobia because she was ‘forced’ to lift up her abaya and show her body. pic.twitter.com/jqTfn6bGOJ — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) September 23, 2025

Acciones justificadas o islamofobia

Luego de tener que dejar todos los artículos que llevaba de contrabando, la mujer afirmó haber sido víctima de islamofobia, argumentando que el personal de seguridad del supermercado cayó en este prejuicio al atacarla y señalarla como sospechosa, así como al obligarla a levantar su vestimenta tradicional para asegurarse de que ya no portaba otro artículos.

¿Qué es la islamofobia?

De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la islamofobia es "el miedo, los prejuicios y el odio hacia los musulmanes que conduce a la provocación, la hostilidad y la intolerancia mediante amenazas, acoso, abuso, incitación e intimidación de musulmanes y no musulmanes, tanto en el mundo en línea como fuera de ella".

Está motivada por la hostilidad institucional, ideológica, política y religiosa, que trasciende el racismo estructural y cultural, la islamofobia se dirige contra los símbolos y rasgos distintivos de la condición de ser musulmán.

