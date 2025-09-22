Cargar en 4K: ¿de qué trata el nuevo trend de imágenes en redes sociales?

Una nueva tendencia está arrasando en redes sociales, especialmente en la plataforma X -antes Twitter- y se trata del "Cargar en 4K" trend o por su significado en inglés "load in 4K".

Lo que pareciera una tendencia nueva, realmente se originó en enero de 2025, sin embargo, estaba enfocada en el ámbito de los deportes e imágenes de este sector y recientemente se ha expandido a otro tipo de consumidores de la plataforma, ganando terreno especialmente con imágenes creadas con inteligencia artificial (IA).

Lee también ¿Cómo hacer fotos profesionales gratis con Gemini?: guía paso a paso para lograr retratos con ayuda de IA

Posts del trend "Cargar en 4K". Foto: X

¿Qué es "Cargar en 4K" y de qué trata este trend?

El trend de "Cargar en 4K" consiste en revelar imágenes en 4K en la plataforma X.

En las publicaciones que se encuentran en esta red social, usualmente se le pide al usuario a través de la descripción que toquen la imagen, mantengan pulsado y carguen en 4K.

Al mantener la imagen pulsada, los dispositivos emiten una serie de opciones entre las cuales aparece "cargar en 4K". Al escoger esta opción, la plataforma lanza, en cuestión de segundos, la imagen en alta resolución, permitiendo al usuario apreciarla con mucho más detalle.

Lee también ¿Por qué son importantes los colibríes? Conoce su papel en el ecosistema

Las fotos de este trend suelen ya verse excelentemente bien definidas antes de elegir la opción de 4K, por lo que una de sus cualidades es que sorprenden al usuario con la resolución que alcanza una vez que se aplica la función.

Asimismo, a pesar de haber comenzado como una tendencia para fotos e imágenes de deportes, actualmente está predominando con imágenes creadas por IA.

Posts del trend "Cargar en 4K". Foto: X

¿"Cargar en 4K" es realmente una tendencia?

En realidad, lo que se ha considerado una tendencia no es más que una función de la plataforma en la que los usuarios de X -siempre y cuando accedan a la red social desde su teléfono móvil- pueden tocar y mantener pulsada una foto para cargarla en 4K y luego descargarla en sus dispositivos con esta resolución -en caso de estar disponible para esa imagen-.

Lee también Equinoccio de otoño 2025: usuarios reciben el cambio de estación con la mejor lluvia de memes}

Posts del trend "Cargar en 4K". Foto: X

La opción para cargar las imágenes en esta resolución puede variar según el dispositivo móvil desde el cual se acceda a la plataforma. En algunos casos el sistema operativo del celular pedirá primero cargar la imagen en 4K y luego dará la opción de guardarla, mientras que en otros automáticamente se arroja la elección de guardarla en 4K.

¿Qué es 4K?

"4K" es un estándar de resolución que indica que una imagen cuenta con aproximadamente 4 mil pixeles horizontales, ofreciendo 4 veces más pixeles que la resolución "Full HD", que es de 1080 pixeles.

Es decir, este formato ofrece imágenes mucho más detalladas, nítidas y con mayor claridad.

Posts del trend "Cargar en 4K". Foto: X

También te interesará:

6 curiosidades sobre los colibríes que debes saber

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov