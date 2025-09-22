Equinoccio de otoño 2025: usuarios reciben el cambio de estación con la mejor lluvia de memes

El equinoccio de otoño, que es este 22 de septiembre, da la bienvenida a una de las estaciones del año más esperadas.

La llegada del otoño en el hemisferio norte trae consigo paisajes dorados, hojas crujientes bajo los pies y ese clima perfecto que invita tanto a sacar el suéter favorito como a disfrutar una taza de café caliente.

Es la temporada en la que los días se acortan, el aire se vuelve más fresco y la naturaleza se viste de tonos cálidos que parecen sacados de un cuento. Más allá de lo pintoresco, el otoño también marca el inicio de nuevas rutinas y celebraciones que preparan el camino hacia el cierre del año, como Día de Muertos y Halloween.

Imagen de Kioto durante otoño. Foto: iStock

Lluvia de memes para recibir el otoño

Como es costumbre de la cultura pop moderna, usuarios en redes sociales han compartido una variedad de imágenes y memes, que te harán entrar en el espíritu otoñal.

Para que recibas esta estación -la más amada por millones en todo el mundo- con un ánimo excelente, encuentra aquí los mejores memes del inicio del otoño 2025:

Usuarios han destacado que el álbum Red, de Taylor Swift, da todas las vibes de otoño.

Memes de otoño 2025. Foto: X

Otros están celebrando la llegada del pan de muerto y el chocolate caliente.

Memes de otoño 2025. Foto: X

Algunos internautas han decidido festejar que la llegada del otoño significa que está cerca Día de Muertos en México.

Memes de otoño 2025. Foto: X

Algunos simplemente han recurrido a los memes tradicionales.

Memes de otoño 2025. Foto: X

Los internautas han hecho listas de algunas de las mejores películas para ver en otoño.

Memes de otoño 2025. Foto: X

Otros usuarios han destacado el inevitable sentimiento melancólico que puede traer consigo esta estación.

Memes de otoño 2025. Foto: X

Asimismo, en redes sociales, los internautas destacan todas las razones por las cuales son fans de la época.

Memes de otoño 2025. Foto: X

Por último, en la llegada del otoño no puede pasar desapercibida la caída de hojas, que le da una de sus principales características a la estación.

Memes de otoño 2025. Foto: X

