¿Cuándo y dónde ver el cometa C/2025 R2 SWAN en México?

El cometa C/2025 R2 SWAN, descubierto en septiembre de 2025, se aproxima a la Tierra por primera vez en 20,000 años.

Este evento astronómico brindará a los habitantes del hemisferio norte, especialmente en México, una oportunidad única para observar un cometa visible a simple vista.

Foto: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA)

¿Qué es el cometa C/2025 R2 SWAN?

El cometa C/2025 R2 SWAN es un cometa de largo período que fue descubierto el 11 de septiembre de 2025 por el astrónomo aficionado Vladimir Bezugly, utilizando datos del instrumento SWAN del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) de la NASA.

Este cometa tiene una órbita que lo lleva a pasar cerca del Sol aproximadamente cada 20,000 años, lo que lo convierte en un visitante extremadamente raro en nuestro sistema solar.

¿Cuándo será visible el cometa en México?

Se espera que el cometa C/2025 R2 SWAN sea visible en el cielo mexicano entre el 18 y el 21 de octubre de 2025. Durante estos días, el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra, lo que incrementará su brillo y visibilidad. Aunque su brillo podría permitir su observación a simple vista, se recomienda el uso de binoculares o telescopios para una mejor experiencia visual, esto de acuerdo con el sitio de Star Walk.

¿Dónde se podrá observar en México?

El cometa será visible en el cielo del hemisferio norte, por lo que, en México, especialmente en zonas alejadas de la contaminación lumínica, los habitantes tendrán una excelente oportunidad para observar este fenómeno.

Se recomienda buscar lugares elevados y oscuros, como montañas o áreas rurales, para una mejor visibilidad.

Plan para observar cometas / PEXELS

¿Cómo observar el cometa de manera segura?

Para una observación segura y efectiva del cometa C/2025 R2 SWAN:

Utiliza binoculares o telescopios: Aunque el cometa podría ser visible a simple vista, el uso de binoculares o telescopios mejorará la experiencia visual.

la experiencia visual. Busca un lugar oscuro y elevado: Alejarse de las luces de la ciudad y encontrar un lugar elevado ayudará a reducir la contaminación lumínica y ofrecerá una mejor vista del cielo.

la contaminación lumínica y ofrecerá una vista del cielo. Consulta aplicaciones de astronomía: Herramientas como Sky Tonight pueden ayudarte a localizar el cometa en el cielo y proporcionarte información adicional sobre su trayectoria.

