La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de para la tarde y noche de este viernes 26 de septiembre en ocho alcaldías de la Ciudad de México.

Las Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

En esas alcaldías se prevé caída de lluvia de entre 15 a 29 milímetros, entre las 15:15 y las 23:00 horas.

Al menos ocho alcaldías de la CDMX se encuentran en alerta amarilla por lluvias fuertes. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

