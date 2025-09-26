La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 26 de septiembre en ocho alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

En esas alcaldías se prevé caída de lluvia de entre 15 a 29 milímetros, entre las 15:15 y las 23:00 horas.

Al menos ocho alcaldías de la CDMX se encuentran en alerta amarilla por lluvias fuertes. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes 26/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC y… pic.twitter.com/s8IpbyJgko — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 26, 2025

cr