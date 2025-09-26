Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () prevé ambiente cálido a templado con cielo medio nublado a nublado para este viernes 26 de septiembre en la Ciudad de México.

Lluvias fuertes en la CDMX

Se pronostican , de entre 15 a 30 milímetros, con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con el boletín meteorológico, para ese día se esperan lluvias fuertes en la mayor parte de la Ciudad de México, entre las 14:00 de la tarde y las 00:00 de la madrugada.

Los vientos serán variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se espera es de 23°C y la mínima 15°C.

Clima CDMX. Foto: captura de pantalla
Clima CDMX. Foto: captura de pantalla

