La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a templado con cielo medio nublado a nublado para este viernes 26 de septiembre en la Ciudad de México.
Lluvias fuertes en la CDMX
Se pronostican lluvias fuertes, de entre 15 a 30 milímetros, con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
De acuerdo con el boletín meteorológico, para ese día se esperan lluvias fuertes en la mayor parte de la Ciudad de México, entre las 14:00 de la tarde y las 00:00 de la madrugada.
Los vientos serán variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se espera es de 23°C y la mínima 15°C.
