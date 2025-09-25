Pachuca.– Elementos de Protección Civil y Bomberos de Pachuca lograron rescatar a una persona que cayó al dren pluvial que corre a un costado de un centro comercial ubicado en la zona sur del estado.

La fuerte lluvia registrada la tarde de este día, acompañada de granizo, ocasionó severos encharcamientos en diversas partes de Pachuca y de Mineral de la Reforma. Entre las emergencias, se reportó la caída de un hombre al dren pluvial.

Tras ser alertados sobre la situación, elementos de Bomberos Municipales realizaron acciones de rescate y lograron poner a salvo a la víctima. Ante ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante este tipo de fenómenos, ya que las corrientes de agua pueden ocasionar severas afectaciones y poner en riesgo la vida de las personas.

Fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Hidalgo (25/09/2025). Foto: Especial

Lee también Choque entre tráiler y camioneta en Mérida, deja a dos personas heridas de gravedad

Vecinos de varias colonias reportaron encharcamientos en calles y avenidas, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades, tanto de Pachuca como de Mineral de la Reforma.

Ante ello, se activaron las alertas y se desplegaron recorridos de emergencia por parte de los cuerpos de seguridad en el municipio de Mineral de la Reforma. El operativo de monitoreo incluyó vigilancia en carreteras, bulevares, avenidas y calles.

Se indicó que las lluvias más intensas se registraron en: Providencia Siglo XXI, fraccionamiento El Saucillo, Pedregal de los Ángeles, Paseos de Chavarría, Campestre, avenida Moreda, fraccionamiento Los Tuzos, calle Mineros y bulevar Luis Donaldo Colosio.

Calles encharcadas por tormenta en Hidalgo (25/09/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr