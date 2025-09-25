Más Información
Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; "para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo", sugiere
SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp
Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo
Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo
Pachuca.– Elementos de Protección Civil y Bomberos de Pachuca lograron rescatar a una persona que cayó al dren pluvial que corre a un costado de un centro comercial ubicado en la zona sur del estado.
La fuerte lluvia registrada la tarde de este día, acompañada de granizo, ocasionó severos encharcamientos en diversas partes de Pachuca y de Mineral de la Reforma. Entre las emergencias, se reportó la caída de un hombre al dren pluvial.
Tras ser alertados sobre la situación, elementos de Bomberos Municipales realizaron acciones de rescate y lograron poner a salvo a la víctima. Ante ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante este tipo de fenómenos, ya que las corrientes de agua pueden ocasionar severas afectaciones y poner en riesgo la vida de las personas.
Lee también Choque entre tráiler y camioneta en Mérida, deja a dos personas heridas de gravedad
Vecinos de varias colonias reportaron encharcamientos en calles y avenidas, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades, tanto de Pachuca como de Mineral de la Reforma.
Ante ello, se activaron las alertas y se desplegaron recorridos de emergencia por parte de los cuerpos de seguridad en el municipio de Mineral de la Reforma. El operativo de monitoreo incluyó vigilancia en carreteras, bulevares, avenidas y calles.
Se indicó que las lluvias más intensas se registraron en: Providencia Siglo XXI, fraccionamiento El Saucillo, Pedregal de los Ángeles, Paseos de Chavarría, Campestre, avenida Moreda, fraccionamiento Los Tuzos, calle Mineros y bulevar Luis Donaldo Colosio.
aov/cr