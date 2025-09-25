Más Información

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Dan 12 años de prisión a "El chombo", líder de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala

Dan 12 años de prisión a "El chombo", líder de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó este jueves el asesinato de Juan Alberto “N”, Jefe de Unidad de Tramitación Común, quien fue cuando se dirigía a cumplir con sus funciones, en un ataque que las autoridades calificaron como premeditado y dirigido.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la institución condenó el crimen y lo calificó como una “afrenta directa contra el Estado y la legalidad”.

"Juan Alberto ‘N’ fue un servidor público ejemplar, comprometido con su labor, que dio la vida en cumplimiento de sus responsabilidades. Su muerte no solo representa una pérdida irreparable para esta Fiscalía, sino una afrenta directa contra el Estado”, señaló el documento.

Lee también

El crimen provocó la movilización de elementos de Seguridad del Estado y municipios, del Ejército y de la Guardia Nacional, así como el cierre de la carretera en la búsqueda de los responsables, quienes se dieron a la fuga.

Camarillo Zavala, con una larga trayectoria como Ministerio Público, presuntamente tenía bajo su mando la de los municipios de San Felipe, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión, que corresponden a la zona norte del estado.

La Fiscalía también aseguró que trabaja en coordinación con corporaciones estatales y federales para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables.

Lee también

“No vamos a permitir que quienes hacen cumplir la ley sean asesinados por ejercer su deber. La fuerza del Estado se hará sentir, porque no habrá impunidad”, advirtió la dependencia.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la ciudadanía para garantizar el Estado de Derecho, proteger a la sociedad y honrar la memoria de los caídos en el cumplimiento de sus funciones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el ataque.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses