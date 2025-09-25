La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó este jueves el asesinato de Juan Alberto “N”, Jefe de Unidad de Tramitación Común, quien fue privado de la libertad cuando se dirigía a cumplir con sus funciones, en un ataque que las autoridades calificaron como premeditado y dirigido.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la institución condenó el crimen y lo calificó como una “afrenta directa contra el Estado y la legalidad”.

"Juan Alberto ‘N’ fue un servidor público ejemplar, comprometido con su labor, que dio la vida en cumplimiento de sus responsabilidades. Su muerte no solo representa una pérdida irreparable para esta Fiscalía, sino una afrenta directa contra el Estado”, señaló el documento.

Lee también Cae en Guanajuato extorsionador y secuestrador de dos agentes federales en Michoacán; era objetivo prioritario

El crimen provocó la movilización de elementos de Seguridad del Estado y municipios, del Ejército y de la Guardia Nacional, así como el cierre de la carretera en la búsqueda de los responsables, quienes se dieron a la fuga.

Camarillo Zavala, con una larga trayectoria como Ministerio Público, presuntamente tenía bajo su mando la investigación de delitos de los municipios de San Felipe, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión, que corresponden a la zona norte del estado.

La Fiscalía también aseguró que trabaja en coordinación con corporaciones estatales y federales para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables.

Lee también Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez, funcionarios y exservidores públicos

“No vamos a permitir que quienes hacen cumplir la ley sean asesinados por ejercer su deber. La fuerza del Estado se hará sentir, porque no habrá impunidad”, advirtió la dependencia.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la ciudadanía para garantizar el Estado de Derecho, proteger a la sociedad y honrar la memoria de los servidores públicos caídos en el cumplimiento de sus funciones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el ataque.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL