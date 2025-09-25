Más Información

Un grupo de cabilderas logró filtrarse a la reunión de trabajo entre diputadas y diputados con funcionarios de la y de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) para abordar los pros y contras de la reforma a la propuesta por la presidenta

El edificio C de la Cámara de Diputados fue custodiado por personal de resguardo y solo ingresaron congresistas, servidores públicos del SAT y la ANAM, así como asesores y medios de comunicación, sin embargo, el paso le fue impedido a una mujer que intentó ingresar como cabildera, en representación de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).

Dicha asociación se encuentra vigente en el registro de cabilderos del recinto legislativo de San Lázaro.

El personal de resguardo, informó a la mujer que se prohibió el ingreso a cabilderos; sin embargo, tras varios minutos y llamadas, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, bajó y ayudó a la mujer a ingresar al encuentro.

La cabildera, dijo a que llegó al encuentro para socializar con diputadas y diputados la posibilidad de modificar la reforma, bajo el argumento de que “tiene restricciones muy severas que afectan a la industria”.

