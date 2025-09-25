Un grupo de cabilderas logró filtrarse a la reunión de trabajo entre diputadas y diputados con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) para abordar los pros y contras de la reforma a la Ley Aduanera propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El edificio C de la Cámara de Diputados fue custodiado por personal de resguardo y solo ingresaron congresistas, servidores públicos del SAT y la ANAM, así como asesores y medios de comunicación, sin embargo, el paso le fue impedido a una mujer que intentó ingresar como cabildera, en representación de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).

Dicha asociación se encuentra vigente en el registro de cabilderos del recinto legislativo de San Lázaro.

Lee también Luz del Mundo tiene su propia guardia secreta a la que denomina "Jahzer

El personal de resguardo, informó a la mujer que se prohibió el ingreso a cabilderos; sin embargo, tras varios minutos y llamadas, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, bajó y ayudó a la mujer a ingresar al encuentro.

La cabildera, dijo a EL UNIVERSAL que llegó al encuentro para socializar con diputadas y diputados la posibilidad de modificar la reforma, bajo el argumento de que “tiene restricciones muy severas que afectan a la industria”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr