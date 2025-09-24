Más Información
Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó las redadas que se han realizado desde que comenzó la administración de Donald Trump, reiteró que no se debe criminalizar a los migrantes mexicanos que van a trabajar y contra ello ayudan tanto a la economía estadunidense.
En ese sentido, Sheinbaum declaró que una de las decisiones más difíciles a un año de gobierno han sido las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con los aranceles principalmente.
Destacó que México ha reforzado sus estrategias consulares para apoyar a los migrantes que sean afectados por estas medidas anti inmigrantes.
Indicó que los consulados mexicanos no pueden promover juicios por violación a derechos humanos, pero si pueden prestar asistencia jurídica a los connacionales para que lleven a cabo sus propios juicios.
Señaló que incluso algunas empresas y productores agrícolas se han inconformado con las redadas anti inmigrantes porque esto les ha afectado en sus contrataciones por el temor que hay de los migrantes a ser detenidos.
"Por supuesto que duele y estamos con nuestros paisanos allá y por eso también hay un reconocimiento desde aquí de lo que hacen ellos. Porque cuando hay discriminación, tiene que haber también un reconocimiento de su trabajo y de que no hay razón para la discriminación, todo lo contrario. Las y los mexicanos son héroes y heroínas, porque dejan su comunidad, se arriesgan a todo para poder trabajar allá, ayudar a sus familias y apoyar a la economía de los Estados Unidos", aseguró.
